Прошу помощи по доработке скрипта выборки элементов в кастомизированном шаблоне карточки товара на CMS Битрикс (интернет-магазин). Выборка идет по нескольким значениям, такие как длина, ширина, выбор чехла, от них соответственно изменяется цена. Необходимо к ...
Биржа трафика
Добрый вечер.
Собственно интересует создание (можно с нуля можно из своих наработок) биржи трафика по продаже покупке VK message, Slider, это в первую очередь плюс можно Popup, Bodyclick.
Админка нужна для вебмастеров (обязательно) и для рекламодателей (обсуждаемо).
Ну собственно обычная биржа трафика с детальной статистикой на примере как http://zoomclick.ru или http://paymonsters.biz или им подобных.
Интересует цена и сроки выполнения данной работы.
Заранее спасибо
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