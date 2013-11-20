Добрый вечер.

Собственно интересует создание (можно с нуля можно из своих наработок) биржи трафика по продаже покупке VK message, Slider, это в первую очередь плюс можно Popup, Bodyclick.

Админка нужна для вебмастеров (обязательно) и для рекламодателей (обсуждаемо).

Ну собственно обычная биржа трафика с детальной статистикой на примере как http://zoomclick.ru или http://paymonsters.biz или им подобных.

Интересует цена и сроки выполнения данной работы.

Заранее спасибо