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Виктор Четвериков k0p0JIbJIeB

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Php разработчик

Профессиональные навыки:

• Опыт разработки на базе CMF Drupal.

• Опыт работы в качестве web-разработчика;

• Уверенное знание PHP 5, ООП;

• Хорошее знание SQL (в частности MySQL);

• Умение верстать в соответствии со стандартами (x) HTML, CSS;

• Знакомство с JavaScript фреймворками (jQuery, ExtJS, Prototype либо другими);

• Умение быстро разбираться в чужом коде;

• Наличие завершенных проектов;

Работу всегда заканчиваем в назначенный срок.

Есть возможность работать через ООО.

Представляю сообщество веб разработчиков.

Основная специализация CMF Drupal - решение задач любой сложности.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDrupaljQuery
Отзывы заказчиков
burdzhinskiy
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Срочно требуется программист Drupal!
Ответственный исполнитель, никаких нареканий нет - дал нашему программисту исчерпывающую консультацию по созданию модуля для Drupal, в итоге совместными усилиями модуль написан за неделю, после 1.5 месяцев застоя. Работой доволен на 10+
Сотрудничеством остался доволен.
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