Php разработчик
Профессиональные навыки:
• Опыт разработки на базе CMF Drupal.
• Опыт работы в качестве web-разработчика;
• Уверенное знание PHP 5, ООП;
• Хорошее знание SQL (в частности MySQL);
• Умение верстать в соответствии со стандартами (x) HTML, CSS;
• Знакомство с JavaScript фреймворками (jQuery, ExtJS, Prototype либо другими);
• Умение быстро разбираться в чужом коде;
• Наличие завершенных проектов;
Работу всегда заканчиваем в назначенный срок.
Есть возможность работать через ООО.
Представляю сообщество веб разработчиков.
Основная специализация CMF Drupal - решение задач любой сложности.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Ответственный исполнитель, никаких нареканий нет - дал нашему программисту исчерпывающую консультацию по созданию модуля для Drupal, в итоге совместными усилиями модуль написан за неделю, после 1.5 месяцев застоя. Работой доволен на 10+
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1500
от 30 дней
нет рейтинга