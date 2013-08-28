drupalace

Оноприенко drupalace

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Пишу на друпале, думаю на друпале, люблю Drupal и несу друпал в массы

Опыт веб-разработки более трех лет, из них три года - на Drupal. Участвовал в разработке более 20 сайтов - от визиток до порталов. Свободно пишу модули и делаю темы. Придерживаюсь стандартов проектирования сайта и написания кода (drupal way).

Также имею огромный опыт работы с модулями друпал-сообщества (несколько десятков популярных или узкоспециализированных модулей). Легко работаю с Drupal 6 и Drupal 7.

Владею PHP5, HTML5, CSS3, MySQL, Javascript и jQuery с плагинами (разные слайдеры, лайтбоксы, всплывающие подсказки, выезжающие панели и т.д.)

При создании сайта сразу учитываю SEO.

Отзывы заказчиков

igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт (Joomla) на Drupal
DrupalJoomla
Качественная работа. Советую.
Отличный заказчик. Четко знает, что ему надо и всегда на связи для обсуждения всех вопросов. Платит вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
janearts
Алиса 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Перенос сайт на Drupal и доработка cms
DrupalJoomla
Просто замечательный исполнитель! Порядочный и приятный в общении, работу выполнил быстро и хорошо. Большое ему спасибо! Рекомендую
Это самый лучший заказчик из всех, с кем я работал за 3 с половиной года! Были очень хорошие заказчики, но Алиса - однозначно лучшая!
Ответный отзыв
k0p0JIbJIeB
Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Программирование сайта Drupal
Drupal
Всегда на связи и все задачи выполнены. Будем работать дальше.
Отличный заказчкик. Всегда знает чего хочет и платит за это. Рекомендую!
Ответный отзыв
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Создать новую стр. сайта Drupal + еще правки
Drupal
Делает грамотно и качественно. Разбирается в предмете, исправляет ошибки предыдущих разработчиков. Рекомендую.
Всегда на связи для решения всех вопросов. Платит вовремя и оговоренную сумму.
Ответный отзыв
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4 отзыва
от $50
от 1 дня
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2 отзыва
от $20
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