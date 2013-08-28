Пишу на друпале, думаю на друпале, люблю Drupal и несу друпал в массы

Опыт веб-разработки более трех лет, из них три года - на Drupal. Участвовал в разработке более 20 сайтов - от визиток до порталов. Свободно пишу модули и делаю темы. Придерживаюсь стандартов проектирования сайта и написания кода (drupal way).

Также имею огромный опыт работы с модулями друпал-сообщества (несколько десятков популярных или узкоспециализированных модулей). Легко работаю с Drupal 6 и Drupal 7.

Владею PHP5, HTML5, CSS3, MySQL, Javascript и jQuery с плагинами (разные слайдеры, лайтбоксы, всплывающие подсказки, выезжающие панели и т.д.)

При создании сайта сразу учитываю SEO.