Пишу на друпале, думаю на друпале, люблю Drupal и несу друпал в массы
Опыт веб-разработки более трех лет, из них три года - на Drupal. Участвовал в разработке более 20 сайтов - от визиток до порталов. Свободно пишу модули и делаю темы. Придерживаюсь стандартов проектирования сайта и написания кода (drupal way).
Также имею огромный опыт работы с модулями друпал-сообщества (несколько десятков популярных или узкоспециализированных модулей). Легко работаю с Drupal 6 и Drupal 7.
Владею PHP5, HTML5, CSS3, MySQL, Javascript и jQuery с плагинами (разные слайдеры, лайтбоксы, всплывающие подсказки, выезжающие панели и т.д.)
При создании сайта сразу учитываю SEO.
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
DrupalJoomla
Качественная работа. Советую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко знает, что ему надо и всегда на связи для обсуждения всех вопросов. Платит вовремя. Рекомендую!
$1000
10 баллов
11 лет назад
DrupalJoomla
Просто замечательный исполнитель! Порядочный и приятный в общении, работу выполнил быстро и хорошо. Большое ему спасибо! Рекомендую
Ответный отзыв
Это самый лучший заказчик из всех, с кем я работал за 3 с половиной года! Были очень хорошие заказчики, но Алиса - однозначно лучшая!
$150
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Всегда на связи и все задачи выполнены. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчкик. Всегда знает чего хочет и платит за это. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Делает грамотно и качественно. Разбирается в предмете, исправляет ошибки предыдущих разработчиков. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всегда на связи для решения всех вопросов. Платит вовремя и оговоренную сумму.
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $50
от 1 дня
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