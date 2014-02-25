Программирование портала Drupal

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка146 просмотров

Необходимо по макетам дизайна и ТЗ собрать портал на Drupal.

Drupal
11 лет назад
k0p0JIbJIeB
Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

artcoral
Федор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$300
20 дней
Сделали
сотрудничество прошло успешно

Заявки фрилансеров

artcoral
Федор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программинг проекта на Yii Framework

    $3000

    Добрый день всем, необходимо разработать средней сложности сайт на Yii Framework, цена вопроса – по договоренности, оплата достойная. Если вы адекватный и квалифицированный специалист – готовы рассмотреть продолжение сотрудничества по другим, ...

    Yii
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин наклеек

    Здравствуйте. Необходимо сделать сайт (интернет магазин наклеек) в котором нужно реализовать несколько важных моментов: 1) конструктор: http://www.skinon.ru/constructor?skin=hipster_tiger&amp;deviceType=telefon&amp;deviceCompany=nokia&amp;deviceModel=1100__1101 Только необходимо сделать так, что бы на левую и правую панель грузились разные ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен скрипт светомузыки для сайта

    Нужен скрипт светомузыки для сайта (тематика сайта: клубная) который работает не хаотично (меняет цвета), а действительно реагирует на играющую на сайте/в плеере музыку (на частоты). Банальный пример: эквалайзер в винампе, и встроенные плагины светомузыки, которые ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Русифицировать регистрацию joomla

    $50

    1. Требуется полностью русифицировать уже установленный модуль регистрации на сайте интернет-магазина на joomla 2. Добавить возможность оставлять посетителям отзывы о представленных товарах УТОЧНЯЮ: МАГАЗИН РАБОТАЕТ НА VIRTUEMART

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Консультация- Корпоративный портал 1С-Битрикс

    Нужна консультация по разработке приложений в маркетплейс Битрикс - корпоративный портал. Требования: -Знания в области продуктов "Корпоративный портал" и "Битрикс24" -Наличие и возможность общаться по скайпу

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сравнение котировок

    сравнение букмекерских котировок Принцип работы: По XML (или подобному) формату получаются данные от нескольких источников и выводятся посетителю Желательны предложения от тех кто уже реализовывал подобный проект. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Social Media Newsroom

    Интересует разработка индивидуального тула, который обращался к социальным сетям (Facebook, Twitter) и вытягивал оттуда всю информацию о конкретной фирме. То есть пример: я - владелец корпорации и хочу знать, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить библиотеку zip с использованием ZipArchiv

    Требуется написать библиотеку zip архивирования с использованием встроенного класса ZipArchive() ТЗ и пример использования $zip = new MyZipArchive(); $zip-&gt;addFiles('/backups/MyArhive.zip', $arrFiles, $size); $arrFiles - массив путей к файлам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад