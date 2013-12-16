1. Требуется полностью русифицировать уже установленный модуль регистрации на сайте интернет-магазина на joomla 2. Добавить возможность оставлять посетителям отзывы о представленных товарах УТОЧНЯЮ: МАГАЗИН РАБОТАЕТ НА VIRTUEMART
Нужен скрипт светомузыки для сайта
Нужен скрипт светомузыки для сайта (тематика сайта: клубная) который работает не хаотично (меняет цвета), а действительно реагирует на играющую на сайте/в плеере музыку (на частоты). Банальный пример: эквалайзер в винампе, и встроенные плагины светомузыки, которые реагируют на звук, но это нужно реализовать на сайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть магазин, который работает на Jigoshop + Wordpress. Линк пришлю в личку. Задача: сделать XML файл для каталога сравнения цен (по типу sravni.com). Спецификация файла: XML ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна консультация по разработке приложений в маркетплейс Битрикс - корпоративный портал. Требования: -Знания в области продуктов "Корпоративный портал" и "Битрикс24" -Наличие и возможность общаться по скайпуЗакрыт11 лет назад
сравнение букмекерских котировок Принцип работы: По XML (или подобному) формату получаются данные от нескольких источников и выводятся посетителю Желательны предложения от тех кто уже реализовывал подобный проект. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Список доработок во вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интересует разработка индивидуального тула, который обращался к социальным сетям (Facebook, Twitter) и вытягивал оттуда всю информацию о конкретной фирме. То есть пример: я - владелец корпорации и хочу знать, ...Закрыт11 лет назад
Требуется написать библиотеку zip архивирования с использованием встроенного класса ZipArchive() ТЗ и пример использования $zip = new MyZipArchive(); $zip->addFiles('/backups/MyArhive.zip', $arrFiles, $size); $arrFiles - массив путей к файлам ...Закрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать правки на сайте. 1) Менюшку добавить с возможностью управления с админки. (меню есть в PSD) 2) при открытие любого фотоальбома не работает прокрутка влево – ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Необходимо доработать систему трелло. А именно Проанализировать весь функционал Trello на предмет создания динамических бордов. Динамический борд – такой борд, который автоматически (по заданным параметрам) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо продумать парсер для набивки информацией арт сайт подобрать сайт донер Задачи парсера: импорт все информации о художниках, музеях, картинах и экспрот в xls табличкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад