Сравнение котировок

сравнение букмекерских котировок

Принцип работы:

По XML (или подобному) формату получаются данные от нескольких источников и выводятся посетителю

Желательны предложения от тех кто уже реализовывал подобный проект.

Файлы

- тз xmlodds.doc

- примеры донора primery.doc

- еще пример донора primer2.doc

Готов дать дополнительные пояснения/ответить на вопросы по моим пожеланиям.

Ваши предложения по срокам и цене.