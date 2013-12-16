Список доработок во вложении
Сравнение котировок
сравнение букмекерских котировок
Принцип работы:
По XML (или подобному) формату получаются данные от нескольких источников и выводятся посетителю
Желательны предложения от тех кто уже реализовывал подобный проект.
Файлы
- тз xmlodds.doc
- примеры донора primery.doc
- еще пример донора primer2.doc
Готов дать дополнительные пояснения/ответить на вопросы по моим пожеланиям.
Ваши предложения по срокам и цене.
Заявки фрилансеров
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