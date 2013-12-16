Сделать правки на сайте. (CMS - WordPress)

Добрый день.

Нужно сделать правки на сайте.

1) Менюшку добавить с возможностью управления с админки. (меню есть в PSD)

2) при открытие любого фотоальбома не работает прокрутка влево – вправо и возврат к всем фото.

3) Добавить еще один раздел

4) просмотр роликов в видео-галлереи сделать через ютуб. (сейчас через внутренний плеер)