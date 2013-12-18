Исправить работу компонента Джумла

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Завершен4 заявки162 просмотра

Ошибки в работе jquery.min.js:

Uncaught ReferenceError: $FPSS is not defined

(anonymous function)

e.resolveWith jquery.min.js:2

e.extend.ready jquery.min.js:2

c.addEventListener.C

Как результат перестал работать компонент Джумла FPSS Front Page Slider Show

Джумла 2.5.16

Изначально всё прекрасно работало

а тепрь вот http://masterkom.com.ua/ слайдер не грузится, кружок закгрузки вертится без остановки

Joomla
11 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день
Сергей великолепно справился с поставленной задачей Также благодаря ему были найдены другие неисправленности в сайте и залатаны дыры изза которых была уязвимость сайта Всем рекоммендую обращаться к Сергею, что сама буду делать и дальше
Приятно было работать - задание понятно описано, оплата без задержек. Рекомендую!

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JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад