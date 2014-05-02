Необходимо обновить движок с версии 1.9 до 1.10.3, сайт на дефолтном движке, но с небольшой доработкой, указывайте пожалуйста цену за работу!
Довести до ума сайт на Joomla! 2.5.14
Довести до ума сайт на oomla! 2.5.14
Сам не разбираюсь. Знакомый программист написал тех задание. Нужно закончить сегодня. Сайт www.kawasakisushi.ru логин user пароль1109.
1) Виртуалмарт – настроить, выдачу товара, оптимизировать фильтры под размеры пиццы.
2) Joomla – Удалить не нужные плагины, почистить мусор.
3) хттпаксес – сделать ридикты с мертвых ссылок, настроить кешировние.
4) Хостинг – Настроить резервное копирование.
5) Советы на будущие пересмотреть кеиворды сделать акцент на НЧ и СЧ запросы.
6) Прописть нормальную мету разделам ( Роллы, Пицца, Напитки ).
7) Подправить футер, установить кнопки для аналаиза, адсенс и метрика.
8) Провести оптимизацию контента для будущего SEO, h1,h2,h3 и тд
9) Спрятать все ссылки других сайтов в нофолоуов или но индекс.
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