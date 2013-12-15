Скрипт каталога товаров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок209 просмотров

Есть БД (MySQL) — нужно сделать front-end каталога товаров примерно как здесь http://shop.realt.by/. Код должен быть на PHP. Шаблоны вывода Smarty.

Посмотрите, оцените сроки и сумму. Выполнение и оплата частями — сделали часть, показали, получили предоплату, внедрили и так дальше. Цену и сроки также желательно расписать по частям.

MySQLPHP
11 лет назад
demian_2007
45 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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