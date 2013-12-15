Yii developer

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки281 просмотр

Yii developer

Полная или частичная занятость

Требования к соискателю

- опыт работы на Yii от 1 года

- неоконченное высшее образование, готовы взять студента

Тип работы –удаленный, рассматриваем кандидатов из стран СНГ.

Job Description: Разработка обучающей (e-Learning сайт) системы, проект живой, запущен и работает.

Обязательные требования:

a. опыт разработки на Yii не менее 1 года.

b. опыт использования PHP, MySQL, jQuery.

c. опыт работы в команде.

Желательные навыки:

a. HTML/CSS верстка.

Интенсивность работы: 20-40 часов в неделю, фуллтайм сильно предпочтителен.

Дата начала работ: ASAP.

Оплата: 8-10 USD/hr. При фуллтайм загрузке, месячная зарплата 1300-1600 USD/month.

Длительность контракта: постоянная работа

Количество вакансий: 1

Очень желателен пример Вашего объектного кода, в идеале, написанного в соответствии с одним из паттернов программирования

CSSHTMLjQueryMySQLPHPYii
11 лет назад
maskis
Оксана 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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