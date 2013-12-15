Нужно чтобы в карточке товара был выбор по цвету, и при выборе цвета был переход на карточку товара этого цвета. Каждый цвет - это отдельный товар, с одинаковым номером модели, отличаются по SKU ...
Yii developer
Yii developer
Полная или частичная занятость
Требования к соискателю
- опыт работы на Yii от 1 года
- неоконченное высшее образование, готовы взять студента
Тип работы –удаленный, рассматриваем кандидатов из стран СНГ.
Job Description: Разработка обучающей (e-Learning сайт) системы, проект живой, запущен и работает.
Обязательные требования:
a. опыт разработки на Yii не менее 1 года.
b. опыт использования PHP, MySQL, jQuery.
c. опыт работы в команде.
Желательные навыки:
a. HTML/CSS верстка.
Интенсивность работы: 20-40 часов в неделю, фуллтайм сильно предпочтителен.
Дата начала работ: ASAP.
Оплата: 8-10 USD/hr. При фуллтайм загрузке, месячная зарплата 1300-1600 USD/month.
Длительность контракта: постоянная работа
Количество вакансий: 1
Очень желателен пример Вашего объектного кода, в идеале, написанного в соответствии с одним из паттернов программирования
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