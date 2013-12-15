внесение правок в сайт 1karkas.ru и программирование верстка для сайта russkazka.com
Настройка выбора цвета в магазине на Opencart
Нужно чтобы в карточке товара был выбор по цвету, и при выборе цвета был переход на карточку товара этого цвета. Каждый цвет - это отдельный товар, с одинаковым номером модели, отличаются по SKU
_MODEL_ _SKU_
658826 658826?colcode=65882670
658826 658826?colcode=65882622
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