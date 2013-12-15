Настройка выбора цвета в магазине на Opencart

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Закрыт2 заявки157 просмотров

Нужно чтобы в карточке товара был выбор по цвету, и при выборе цвета был переход на карточку товара этого цвета. Каждый цвет - это отдельный товар, с одинаковым номером модели, отличаются по SKU

_MODEL_ _SKU_

658826 658826?colcode=65882670

658826 658826?colcode=65882622

Opencart
11 лет назад
absent2000
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров