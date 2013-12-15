Добавление видео

Нужно написать скрипт чтобы можно было добавлять видео с mover.uz на свой сайт. То есть на моем сайте поддерживаются видео с ютуба, рутуба, вк и т.д. А вот с mover.uz нет. Нужно дописать/добавить в скрипт эту функцию. Подробнее обращайтесь по моим указанным контактам.