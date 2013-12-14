Настроить галерею в карточке товара

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

ДОбрый день, уважаемые фрилансеры.

Задача такая:

есть 2 шаблона интернет-магазина.

В одном есть зум картинок при наведении в карточке товара..во втором шаблоне нету...

Нужно поставить в тот шаблон где нету..

11 лет назад
marinchi
Марина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

donik102
Данияр 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$50
1 день
После сдачи проекта заказчик пропал

Заявки фрилансеров

donik102
Данияр 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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