Требуется разработать компоненту-конструктор для сайта по аналогии с http://printio.ru/iphone5_glossy_cases/new Т.е. клиент выбирает основу, загружает картинку, масштабирует и поворачивает картинку. По окончании скрипт интернет магазина должен получить все выбранные параметры, для формирования окончательного заказа. Более ...
+ 2 запроса к базе с каждой добавленной новостью
Всем доброго времени суток. Мне нужна помощь.
Для сайта http://trademon.ru был сделан модуль. Точнее переделаны стандартные новости.
Заметил неприятную вещь сегодня. При добавлении сделки (она же новость) прибавляются запросы к базе.
Кто знает php и cms DLE отзовитесь. Нужно чтобы запросы не прибавлялись, если люди добавляют сделку (новость) на сайт.
Бюджет для этого задания небольшой, но и работы на час для тех кто разбирается.
Помимо этого задания, для сайта нужно будет внести некоторые правки за отделную плату.
Поэтому желательно не единоразовое сотрудничество! Все подробности через скайп. Все подробно объясню и покажу.
Желающие пишите свои контакты, желательно скайп.
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