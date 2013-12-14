+ 2 запроса к базе с каждой добавленной новостью

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Всем доброго времени суток. Мне нужна помощь.

Для сайта http://trademon.ru был сделан модуль. Точнее переделаны стандартные новости.

Заметил неприятную вещь сегодня. При добавлении сделки (она же новость) прибавляются запросы к базе.

Кто знает php и cms DLE отзовитесь. Нужно чтобы запросы не прибавлялись, если люди добавляют сделку (новость) на сайт.

Бюджет для этого задания небольшой, но и работы на час для тех кто разбирается.

Помимо этого задания, для сайта нужно будет внести некоторые правки за отделную плату.

Поэтому желательно не единоразовое сотрудничество! Все подробности через скайп. Все подробно объясню и покажу.

Желающие пишите свои контакты, желательно скайп.

DLEPHP
11 лет назад
Kentavr123
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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