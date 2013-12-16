Доработка php файла

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Завершен6 заявок195 просмотров

Здравствуйте!

Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту.

Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его нужно создать и сделать так, чтобы он принимал данные и отправлял их на электронную почту. Работы на 5 минут. Исполнитель только из Украины.

Все нужные материалы находятся в архиве.

AJAXPHP
11 лет назад
vogen
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web-nets
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Очень грамотный специалист. Работой очень доволен. Быстро решил задачу. Все вовремя, постоянно на связи! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответственный заказчик. Рекомендую всем сотрудничать с ним.

Заявки фрилансеров

web-nets
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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