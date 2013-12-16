Доработка php файла

Здравствуйте!

Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту.

Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его нужно создать и сделать так, чтобы он принимал данные и отправлял их на электронную почту. Работы на 5 минут. Исполнитель только из Украины.

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