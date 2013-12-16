Здравствуйте. Есть красиво оформлена форма заказа, html+css. Нужен код и скрипт для отправки. Заинтересованным скину форму. Ожидаю ваших откликов! http://jsfiddle.net/SAd37/
Доработка php файла
Здравствуйте!
Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту.
Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его нужно создать и сделать так, чтобы он принимал данные и отправлял их на электронную почту. Работы на 5 минут. Исполнитель только из Украины.
Все нужные материалы находятся в архиве.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Задача следующая: На сайте http://yaport.su/с-2000-2-контроллер-доступа Раздел Тех. характеристки и Сертификаты установить мультизагрузку файлов jpg Чтобы можно было по 200 фоток разом закидывать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется специалист с опытом работы с движком друпал для постоянных доработок интернет - магазина yaport.su Прошу отвечать специалистов, которые реально уверены в своих силах и готовы сотрудничать постоянно. Если вы из Санкт-Петербурга это будет ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! Суть проблемы: при открытии любого товара не показывает его описание, сверху пропадает "Заказать обратный звонок" и "Корзина", пропадает полностью подвал сайта. Под фото пишет RatingIt: Error connecting to ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужен модуль на DLE. У меня сайт на тематику "Статусы ВК" Цель: Проверка на дубли, вывод информации о дублях, и возможность их удалить. Что я хочу: Раздел модуля в админке, ...Закрыт11 лет назад
Необходим специалист по парсингу контента с сайтов. Необходимо спарсить товары со старого сайта. С последующей заливокй в CMS Битрикс на новый Сайт для парсинга ultimtrade.ru Спарсить: структуру каталогов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать интерактивную карту метрополитена, и далее передать все необходимое программисту для интеграции на сайте.Закрыт11 лет назад
Добрый день! Есть табличка в http://pot2akex.freedomain.thehost.com.ua/lp4/ - нужно, чтобы в зависимости от выбранного размера поля Пододеяльник Простыня Наволочка менялись. Для каждого товара такая ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Движок сайта drupal файл с товарами ввиде xml Необходимо написать скрипт для выгрузки товаров с ценами и остатками на сайт yaport.su Работа на постоянной основе на сайте нужно много ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
На данный момент в описание к товарам документация выкладывается в jpeg и можно выкладывать поштучно. Это очень неудобно хотелось бы написать скрипт который позволял бы выкладывать товар архивами zip. Пример посмотреть можно здесь http://yaport.su/бсу-1-свт-2922000-01-ip-54-блок-сигнализации-и-управления ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад