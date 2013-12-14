Ошибка базы данных в BMshop

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Добрый день!

Суть проблемы: при открытии любого товара не показывает его описание,

сверху пропадает "Заказать обратный звонок" и "Корзина", пропадает полностью подвал сайта.

Под фото пишет RatingIt: Error connecting to mysql.

Жду Ваших предложений!

MySQL
11 лет назад
ErichKrause
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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