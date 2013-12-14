Добавление фотографий на сайт архивами

На данный момент в описание к товарам документация выкладывается в jpeg и можно выкладывать поштучно. Это очень неудобно хотелось бы написать скрипт который позволял бы выкладывать товар архивами zip.

Пример посмотреть можно здесь http://yaport.su/бсу-1-свт-2922000-01-ip-54-блок-сигнализации-и-управления

РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИЯ. А так же необходимо подправить раздел СЕРТИФИКАТ сделать по образу и подобию как в разделе тех документация. А так же в обоих этих разделах необходимо сделать просмотр документов ввиде листалки.

По возникшим вопросам прошу обращаться в аську, которая указана в моих личных данных.