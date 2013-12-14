Есть качественный самопис на ПХП. Нужен програмист со знанием украинского. Возможна оплата почасово или за проект. Нужен ответственный человек, который придерживается сроков. Возможно сотрудничество и в дальнейшем
Код отслеживания JS установить правильно на сайт
Задача установить код отслеживания(JS) так чтобы только после отправки данных с формы (форма отправляет данные на мыло) он срабатывал.На индекс файл его нельзя ставить так как он срабатывает при каждом посещение а требуется чтобы он сработал только в случаи отправки данных с формы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $40
Добрый день, нужно интегрировать по api сайт 1001minuta.ru с сервисом moysklad.ru срок: сегодня бюджет:1200 руб. ТЗ прикреплено Если вы еще не работали с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На постоянную удаленную работу, на полную (8 ч. в день) или неполную (2-4 ч.) занятость требуется PHP кодер. Работа – дальнейшая разработка и развитие CMS движка. Опыт работы от одного года: ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Если перейти главную www.klienta.ru , потом на раздел "исполнители"(http://klienta.ru/users), потом на главную, потом на "исполнителей", потом на главную, потом на "исполнителей" и Т.Д.по кругу. То в течении 6-10 переходов отобразится только часть специализаций(левого меню ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт на базе WP с установленным текдоком на другой cms. Нужно доработать интернет-магазин с корзиной и регистрацией. Имеются кое-какие инструкции. Самим опыта не хватает. ТЗ отправлю на Email.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть парсер-вставляльщик в сайт партнерского XML-фида. Версия для PHP. Нужно сделать его в виде модуля для сайта на CMS DLE, так - чтобы в шаблон вставлялся через переменную. Хотелось бы, немного настроек в ...Закрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Требуется Ваша помощь, как профессионалов создания сайтов (лэндингов) под ключ при необходимости создания похожих по структуре разных лэндингов. У меня будет более 200 лэндингов. Мне не принципиален супер ...Закрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо натянуть (обновить) верстку на MODX REVO URL и верстку кандидатам. Основное требование: адекватная цена - работы на один - два рабочих дня ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Техническое задание: Сайт сделан на ucoz 1. Сделать калькулятор на сайт. При изменении параметров которого, справа должна меняться картинка. Например, поставили галочку на калькуляторе, - на картинке пропала часть ...Закрыт11 лет назад