Код отслеживания JS установить правильно на сайт

Задача установить код отслеживания(JS) так чтобы только после отправки данных с формы (форма отправляет данные на мыло) он срабатывал.На индекс файл его нельзя ставить так как он срабатывает при каждом посещение а требуется чтобы он сработал только в случаи отправки данных с формы.