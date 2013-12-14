Код отслеживания JS установить правильно на сайт

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Завершен5 заявок105 просмотров

Задача установить код отслеживания(JS) так чтобы только после отправки данных с формы (форма отправляет данные на мыло) он срабатывал.На индекс файл его нельзя ставить так как он срабатывает при каждом посещение а требуется чтобы он сработал только в случаи отправки данных с формы.

JavaScript
11 лет назад
diskeyster
Дмитрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$10
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Заявки фрилансеров

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад

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