Интегрировать сайт по api с moysklad.ru

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Добрый день, нужно интегрировать по api сайт 1001minuta.ru с сервисом moysklad.ru

срок: сегодня

бюджет:1200 руб.

ТЗ прикреплено

Если вы еще не работали с системой moysklad.ru, то придется изучать инструкцию по интеграции ( указана в ТЗ )

11 лет назад
IgorBrayt
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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