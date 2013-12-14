Интегрировать сайт по api с moysklad.ru

Если перейти главную www.klienta.ru , потом на раздел "исполнители"(http://klienta.ru/users), потом на главную, потом на "исполнителей", потом на главную, потом на "исполнителей" и Т.Д.по кругу. То в течении 6-10 переходов отобразится только часть специализаций(левого меню ...