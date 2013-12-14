Есть качественный самопис на ПХП. Нужен програмист со знанием украинского. Возможна оплата почасово или за проект. Нужен ответственный человек, который придерживается сроков. Возможно сотрудничество и в дальнейшем
Интегрировать сайт по api с moysklad.ru
Добрый день, нужно интегрировать по api сайт 1001minuta.ru с сервисом moysklad.ru
срок: сегодня
бюджет:1200 руб.
ТЗ прикреплено
Если вы еще не работали с системой moysklad.ru, то придется изучать инструкцию по интеграции ( указана в ТЗ )
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На постоянную удаленную работу, на полную (8 ч. в день) или неполную (2-4 ч.) занятость требуется PHP кодер. Работа – дальнейшая разработка и развитие CMS движка. Опыт работы от одного года: ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Если перейти главную www.klienta.ru , потом на раздел "исполнители"(http://klienta.ru/users), потом на главную, потом на "исполнителей", потом на главную, потом на "исполнителей" и Т.Д.по кругу. То в течении 6-10 переходов отобразится только часть специализаций(левого меню ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт на базе WP с установленным текдоком на другой cms. Нужно доработать интернет-магазин с корзиной и регистрацией. Имеются кое-какие инструкции. Самим опыта не хватает. ТЗ отправлю на Email.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть парсер-вставляльщик в сайт партнерского XML-фида. Версия для PHP. Нужно сделать его в виде модуля для сайта на CMS DLE, так - чтобы в шаблон вставлялся через переменную. Хотелось бы, немного настроек в ...Закрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Требуется Ваша помощь, как профессионалов создания сайтов (лэндингов) под ключ при необходимости создания похожих по структуре разных лэндингов. У меня будет более 200 лэндингов. Мне не принципиален супер ...Закрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо натянуть (обновить) верстку на MODX REVO URL и верстку кандидатам. Основное требование: адекватная цена - работы на один - два рабочих дня ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Техническое задание: Сайт сделан на ucoz 1. Сделать калькулятор на сайт. При изменении параметров которого, справа должна меняться картинка. Например, поставили галочку на калькуляторе, - на картинке пропала часть ...Закрыт11 лет назад
1. Изменение дизайна сайта на движке PHP BB. Дизайн необходимо натянуть на движок. Добавление дополнительного функционала сайту на движке PHP BB. Перенос созданного сайта на другой сервер. 2. Создание программы парсера выдачи гугла по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад