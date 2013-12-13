Настройка интернет-магазина Prestoshop 1.5.6. Доброго времени суток! Необходима доработка шаблона Prestoshop 1.5.6 ТЗ вышлем фрилансеру. Нужна: - разработка своих или доработка ...
Модернизация сайта и создание парсера.
1. Изменение дизайна сайта на движке PHP BB. Дизайн необходимо натянуть на движок. Добавление дополнительного функционала сайту на движке PHP BB. Перенос созданного сайта на другой сервер.
2. Создание программы парсера выдачи гугла по указанным запросам. Программа для локального ПК.
3. Дальнейшая модернизация и поддержка пунктов 1 и 2.
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