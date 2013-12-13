Описание проекта: Разработать программу с графическим интерфейсом для демонстрации работы программы по алгоритму, все данные во вложении - как и алгоритм, плюс дополнительное описание тут: Алгоритм описывает автоматическое формирование последовательности действии, ...
Расширенный плагин для DLE
Необходимо реализовать сервис совместных покупок на базе DLE (лицензия)
Сырое ТЗ в приложении
Форумы,джумлу и друпал - не предлагать.
Рассмотрю создание на самописном движке.
Общение в скайпе только голосом, без гарнитуры - проходите мимо.
Предоставляю полное ТЗ и прототип в Axure
Оплата работы поэтапная 10% - 20% - 20% - 20% - тестируем - 30%
друзья, указывайте адекватный ценник
Заявки фрилансеров
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