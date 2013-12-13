Описание проекта: Разработать программу с графическим интерфейсом для демонстрации работы программы по алгоритму, все данные во вложении - как и алгоритм, плюс дополнительное описание тут: Алгоритм описывает автоматическое формирование последовательности действии, ...
Нужно настроить интернет-магазин Joomla Virtuemart
Задание очень срочное.
Есть интернет-магазин, который нужно настроить.
Самая сложная часть:
- при покупке товара нужно иметь возможность выбрать характеристики - от этого подвязываются цены
- подключить систему онлайн-оплаты
ТЗ прикреплено
Задание срочное
Читайте ТЗ и пишите, кто готов сотрудничать
Заявки фрилансеров
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