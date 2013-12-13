Программист C#

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Нужен программист C# с опытом более 1 года и наличие в портфолио минимум 3х проектов на этом языке. Интересует либо по проектная работа, либо постоянное удаленное сотрудничество. Человека ищем на долго, работы много.

ТЗ на первую работу после собеседования.

11 лет назад
SECL
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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