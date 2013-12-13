Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором naunet.ru в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью https шлюзов - http://naunet.ru/r/partners/techdoc/ Требования к sdk минимальны: 1) следовать стандарту ...
Программист C#
Нужен программист C# с опытом более 1 года и наличие в портфолио минимум 3х проектов на этом языке. Интересует либо по проектная работа, либо постоянное удаленное сотрудничество. Человека ищем на долго, работы много.
ТЗ на первую работу после собеседования.
Заявки фрилансеров
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