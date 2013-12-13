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Написать парсер из 1с (xml) в mysql
Есть xml файл с товарами. Всего 20+ уровней вложенности категорий. Самих категорий порядка 200.
В базе Mysql есть свои категории, которые отличаются от тех, которые в XML.
У каждого товара примерно 5-6 полей описания. (вес, размер, цена и т.д) Описания под каждый товар разные. В базе должны быть все эти поля.
Необходим парсер, который будет принимать файл с базой xml и выводить на экран все рубрики и подрубрики в древовидном порядке. Напротив каждой рубрики будет селект, где можно будет выбрать в какую именно категорию на сайте добавить товары содержащиеся в данной базе.
Если ничего не выбрано, товары не добавляются.
При повторной загрузке файла, парсер должен помнить, какие категории куда относились в последний раз, и выводить их уже заполненными. Все новые категории могут остаться пустыми.
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Мне нужен достаточно чёткий срок и стоимость исполнения этой задачи.
Базу к сожалению показать не могу.
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