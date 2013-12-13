Программинг форм заявки + верстка страницы заявки

Доброго!

Есть одна страница заявки. В самом начале: выбор двух опций заказа из 5 (пять вариантов выбора). К каждой паре такого выбора – три варианта цен. Цены указываются только для информации, просто вывод цифр.

Выбор тематики (один из 8). В зависимости от выбора темы меняется набор полей (на той же странице). В каждой такой форме по 5-8 полей, к каждой тематике – свой набор. Описание – поле.

Два поля присутствуют обязательно у всех – загрузка файлов. Они должны упасть на почту вместе с описанием заказа. Почта одна на этом же домене.

В конце любой формы – выпадающее меню с выбором варианта оплаты (ЯД, вебмани, киви,..) – только для информации.

На почту приходит вся заполненная информация. В теме письма – имя и рубрика, в теле письма: Название рубрики, параметры заказа, цена, информация из полей, файлы, которые он загрузил (или ссылки на них, если указаны ссылки), выбранный вариант оплаты.

Верстка странички – стандартные требования. Картинка в аттаче.

Работа довольно срочная, крайний срок сдачи – завтра к 12 по Москве.

Важно: работу проводите на своем сервере, почту укажу. Потом передаете исходники.