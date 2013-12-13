Требуется переделать редирект чтоб перекидывал не на persona/order/make ,а на другую.
Программинг форм заявки + верстка страницы заявки
Доброго!
Есть одна страница заявки. В самом начале: выбор двух опций заказа из 5 (пять вариантов выбора). К каждой паре такого выбора – три варианта цен. Цены указываются только для информации, просто вывод цифр.
Выбор тематики (один из 8). В зависимости от выбора темы меняется набор полей (на той же странице). В каждой такой форме по 5-8 полей, к каждой тематике – свой набор. Описание – поле.
Два поля присутствуют обязательно у всех – загрузка файлов. Они должны упасть на почту вместе с описанием заказа. Почта одна на этом же домене.
В конце любой формы – выпадающее меню с выбором варианта оплаты (ЯД, вебмани, киви,..) – только для информации.
На почту приходит вся заполненная информация. В теме письма – имя и рубрика, в теле письма: Название рубрики, параметры заказа, цена, информация из полей, файлы, которые он загрузил (или ссылки на них, если указаны ссылки), выбранный вариант оплаты.
Верстка странички – стандартные требования. Картинка в аттаче.
Работа довольно срочная, крайний срок сдачи – завтра к 12 по Москве.
Важно: работу проводите на своем сервере, почту укажу. Потом передаете исходники.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
На сервер залит архив сайта с базой данных,требуется вернуть отображение сайта(не отображается).Возможно поправить базу данных.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
kodtelefona.ru нужен программист, проект на битриксе работа через git на текущий момент есть следующие задачи: последние звонки: реализовать через mongodb популярные звонки: отобразить популярные звонки за ...Закрыт11 лет назад
Есть на магазин на Virtuemart нужно перенести на JoomShoping, правка карточек товара формы заявки. Приведение в нужный вид.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, необходимо создать следующий функционал: 1. Регистрация/авторизация пользователей 2. Каждый пользователь создает свои переменные в ЛК, названия уникальны (проверка по названиям переменных всех пользователей) 3. Есть обновляемая БД, для каждого пользователя ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен грамотный программист 1с-битрикс, работы по сайту очень много. Но для начало надо написать скрипты для выгрузки прайс листов поставщиков на сайт. сайт koleso-oz.ruЗакрыт11 лет назад
Необходимо интегрировать в Batch Editor 2 поля из описания товара и исправить баг в связях с категориями – каждый раз при редактировании товара необходимо отмечать все категории товара заново. Версия движка ocStore-1.5.5.1.1Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужна полная установка форума а так же модулей и дизайна на него, на движке IPB.Закрыт11 лет назад