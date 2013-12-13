Перенос товаров с Virtuemart в JoomShoping.

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Закрыт3 заявки109 просмотров

Есть на магазин на Virtuemart нужно перенести на JoomShoping, правка карточек товара формы заявки. Приведение в нужный вид.

11 лет назад
gblpexTop1
Владимир 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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