Создать скрипт онлайн заявки (яндекс карта)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок132 просмотра

Добрый день,

необходимо создать скрипт онлайн заявки по вывозу макулатуры, пластика пленки с объекта заказчика.

т.з клиент выбирает свой адрес на карте, появляется форма для заполнения, кол-во макулатуры (вес или объем), вид макулатуры (газеты, журналы и тд) время работы, контактный телефон, нажимает кнопку отправить заявку, заявка с отправляется на электронную почту вместе с участком карты где находится адрес заказчика.

11 лет назад
makylatyra
Максим 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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