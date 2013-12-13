Opencart. Связать системы скидок.

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужен модуль для Opencart 1.5.4.1. Задача: cвязать обе системы скидок – от суммы заказа и накопительную. Нужно, чтобы система автоматом выбирала наиболее выгодную для клиента.

Opencart
11 лет назад
horovodov
Миша 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Исполнителем, при выполнении своих обязательств, в результатах работы было использовано программное обеспечение, права на которое принадлежат третьему лицу, без соответствующего разрешения данного лица на модификацию и распространение иным лицам модифицированного программного обеспечения. В данной части выполнения своих обязательств, ввел меня, как Заказчика, в заблуждение. Данные обстоятельства исключили возможность использовать результат работы без нарушения действующего законодательства Украины и Российской Федерации.
Коллеги фрилансеры, абсолютно неадекватный заказчик. Задание было сделано четко по тз + доп. моменты, которые я сделал бесплатно. По поводу сроков, задание было сделано четко в срок за один день + 2 дня доработки - это его прихоти. После выполненного задания заказчик потребовал дополнительных доработок за бесплатно, на что я отказался. После чего он начал мне угрожать своими связями в киеве, о чем сам пишет в негативном отзыве, потом шантажировать, что если не верну деньги напишет негативный отзыв, поэтому я решил вернуть 50% от суммы о чем так же пишется в отзыве, но этого ему было не достаточно и он оставил негативный отзыв. В итоге: Я написал рабочий модуль по тз, вернул 50% от суммы заказа и еще получил негативный отзыв. Так что не советую никому иметь дело в этой личностью. Я считаю это чистой воды кидалово, даже имя его не настоящее. Его зовут не Хороводов Миша, а Антон Владимирович Шигаев.

Заявки фрилансеров

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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