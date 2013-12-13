Opencart. Связать системы скидок.

Коллеги фрилансеры, абсолютно неадекватный заказчик. Задание было сделано четко по тз + доп. моменты, которые я сделал бесплатно. По поводу сроков, задание было сделано четко в срок за один день + 2 дня доработки - это его прихоти. После выполненного задания заказчик потребовал дополнительных доработок за бесплатно, на что я отказался. После чего он начал мне угрожать своими связями в киеве, о чем сам пишет в негативном отзыве, потом шантажировать, что если не верну деньги напишет негативный отзыв, поэтому я решил вернуть 50% от суммы о чем так же пишется в отзыве, но этого ему было не достаточно и он оставил негативный отзыв. В итоге: Я написал рабочий модуль по тз, вернул 50% от суммы заказа и еще получил негативный отзыв. Так что не советую никому иметь дело в этой личностью. Я считаю это чистой воды кидалово, даже имя его не настоящее. Его зовут не Хороводов Миша, а Антон Владимирович Шигаев.