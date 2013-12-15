Два простых маленьких PHP скрипта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки146 просмотров

Два простых скрипта работающих под tomatocart, которые через http запуск будут выполнять следующее

1. Скрипт Feature Products

Добавляет в random 9 продуктов из базы магазина на главную страницу магазина

и удаляет с главной страницы старые 9.

Кто не знаком работает через таблицу products_frontpage ( products_id, sort_order ) куда добавляются новые 9 и удаляются старые 9.

2. Скрипт новые продукты

Рандомно изменяет дату занесения 9 продуктов в каталог магазина на день запуска скрипта.

изменить в products_last_modified и соответственно в products_date_added

Два очень простых скрипта, 20 минут вашего времени

PHP
11 лет назад
grangeport
Новиков 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

et0
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличное исполнение, скрипт написан чисто и профессионально. Спасибо
Работа выполнена, проверена, оплата получена. Спасибо!
denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Заказчик хам и невежа на стадии согласования работы отказался предоставить доступ к серверу для написания и отладки 2-х sql запросов, (нужно было посмотреть структуру таблиц товаров), в ТЗ об этом умолчал, что доступа нет потребовал установки магазина локально на моём компьютере дабы я мог увидеть структуру этих таблиц и всё из-за 2-х sql запросов в проекте за 10$ странный человек, не рекомендую с ним сотрудничать p.s. заказчик ещё и лжец, структуру таблиц он так же отказался предоставить, в ЛС всё зафиксировано

Заявки фрилансеров

et0
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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