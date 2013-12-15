Два простых маленьких PHP скрипта

Заказчик хам и невежа на стадии согласования работы отказался предоставить доступ к серверу для написания и отладки 2-х sql запросов, (нужно было посмотреть структуру таблиц товаров), в ТЗ об этом умолчал, что доступа нет потребовал установки магазина локально на моём компьютере дабы я мог увидеть структуру этих таблиц и всё из-за 2-х sql запросов в проекте за 10$ странный человек, не рекомендую с ним сотрудничать p.s. заказчик ещё и лжец, структуру таблиц он так же отказался предоставить, в ЛС всё зафиксировано