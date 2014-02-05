Добрый день! В поисках человека, знающего и любящего свое дело, незагруженного постоянно какими-либо проектами, так как периодически появляются потребности в написании/редактировании скриптов новых/текущих проектов. В свою очередь гарантирую четко составленное тз и своевременную ...
Работа с интернет магазином на webasyst
версия магазина - 281
нужно обслуживание и мелкие допилы
Нужен реально разбирающийся человек
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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