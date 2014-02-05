Работа с интернет магазином на webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки170 просмотров

версия магазина - 281

нужно обслуживание и мелкие допилы

Нужен реально разбирающийся человек

Webasyst
11 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Очень повезло с Сергеем. Реально знает скрипт. Решает проблемы которые предыдущий программист тянул месяцами. Продолжаю сотрудничество.
Совместной работой доволен, рекомендую. Условия работы с моей стороны были немного нарушены. Но при этом заказчик свои обязательства выполнил полностью.

Заявки фрилансеров

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад