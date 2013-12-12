Программист- верстальщик

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Закрыт2 заявки175 просмотров

Требуется программист- верстальщик, с умением работать в 1С Битрикс, HTML- верстка. На удаленную работу. Оплата по договоренности. Желательно с Харькова.

HTML
11 лет назад
fishingstock
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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