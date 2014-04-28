Импорт информации из Google docs в php+mysql (списка документов и календаря).

Есть работающая система php+mysql. Авторазиция через Google open id. В php есть работающая функция, которая получает список документов из Google Docs, и кладет этот список в таблицу mysql. Функция сделана с использванием Zend. Надо доработать импорт.

1. Сейчас импортируется полный список документов, все что есть в Google Docs. Надо чтобы импортировался только список документов из определенных папок.

2. Сейчас перед импортом текущее содержимое mysql таблицы стирается. В таблице есть поля, которые я правлю в php, терять эти данные не хочется. Поэтому надо чтобы соответствующие записи обновлялись, новые записи добавлялись, удаленные в GDocs помечались в mysql как удаленные.

Детальное описание со списком полей и прочими деталями - по запросу.

3. Сделать форму, на которой пользователь вводит год импорта, и запускает импорт (названия папок состоят из фиксированной части + год), и видит текст с описанием результатов импорта (если все хорошо, то список импортированных папок).

Оплата - WMR.

Предоставляется полностью рабочая тестовая площадка (php + ftp + mysql + GDocs аккаунт).

Сдача работы путем обновления тестовой площадки.

Предполагаю стоимость 3000р., но сумма может быть уточнена как в большую, так и в меньшую сторону.