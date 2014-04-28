Импорт информации из Google docs в php+mysql

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки163 просмотра

Импорт информации из Google docs в php+mysql (списка документов и календаря).

Есть работающая система php+mysql. Авторазиция через Google open id. В php есть работающая функция, которая получает список документов из Google Docs, и кладет этот список в таблицу mysql. Функция сделана с использванием Zend. Надо доработать импорт.

1. Сейчас импортируется полный список документов, все что есть в Google Docs. Надо чтобы импортировался только список документов из определенных папок.

2. Сейчас перед импортом текущее содержимое mysql таблицы стирается. В таблице есть поля, которые я правлю в php, терять эти данные не хочется. Поэтому надо чтобы соответствующие записи обновлялись, новые записи добавлялись, удаленные в GDocs помечались в mysql как удаленные.

Детальное описание со списком полей и прочими деталями - по запросу.

3. Сделать форму, на которой пользователь вводит год импорта, и запускает импорт (названия папок состоят из фиксированной части + год), и видит текст с описанием результатов импорта (если все хорошо, то список импортированных папок).

Оплата - WMR.

Предоставляется полностью рабочая тестовая площадка (php + ftp + mysql + GDocs аккаунт).

Сдача работы путем обновления тестовой площадки.

Предполагаю стоимость 3000р., но сумма может быть уточнена как в большую, так и в меньшую сторону.

MySQLPHP
11 лет назад
x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$100
3 дня
1. Задача состояла в переделке алгоритма загрузки данных с сайта Гугл докс. Надо было внести изменения, так чтобы загружались только документы из папок, названия которые кончаются на цифры текущего года. Исполнитель сначала решил задачу путем добавления фильтра на стороне клиента. Т.е. перегонялся весь массив данных, потом фильтровался. Исправлено на фильтрацию на стороне сервера после замечания. 2. В одном месте в цикле обработки гугл документов производилась загрузка справочника из базы данных при обработке каждого документа. Т.е. 1 и 2 пункты - все по ТЗ, но, при отсутствии контроля, Исполнитель может проигнорировать оптимизацию кода. В то же время, проект у нас был микроскопический, возможно это случайные погрешности. 3. У меня дед умер, поэтому я сначала оплатил выполнение, и только через месяц добрался до тестирования. Все замечания по тестированию были устранены, за что я очень благодарен. В то же время у меня осталось неприятное впечатление, что мне делают одолжение. Противоречивые ощущения у меня остались. С одной стороны недовольство вроде по мелочам, проект успешно сделан. Специалист грамотный. С другой стороны, на вопрос "хочу ли я еще работать с Ираклием" я сам себе отвечаю "не знаю".
Задание несколько менялось по ходу сотрудничества если исполнителей не пугает подобное - дерзайте

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад

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