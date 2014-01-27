Доброго.

Имеем сайт http://kursy-valyut.by/ требуется сделать парсер валют, я дам 3 сайта с которых надо будет парсить курсы валют к банку и вставлять в нашу таблицу. Сначала парсится с одного источника, если возникает ошибка, то с второго, а если и там - третьего. Если же с первого все прошло успешно, то парсер отключается. Парсинг каждые 3 часа.

Кроме того хранить данные за прошлый день и если курс поднялся - стрелка красная в верх, если наоборот синяя вниз. А самую высокую цифру выделать в таблице цветом для каждого курса валют.

Сайт сделан на жумле, главная страница как html модуль.

Цена и сроки.

Спасибо!