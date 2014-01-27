Сделать парсер валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки220 просмотров

Доброго.

Имеем сайт http://kursy-valyut.by/ требуется сделать парсер валют, я дам 3 сайта с которых надо будет парсить курсы валют к банку и вставлять в нашу таблицу. Сначала парсится с одного источника, если возникает ошибка, то с второго, а если и там - третьего. Если же с первого все прошло успешно, то парсер отключается. Парсинг каждые 3 часа.

Кроме того хранить данные за прошлый день и если курс поднялся - стрелка красная в верх, если наоборот синяя вниз. А самую высокую цифру выделать в таблице цветом для каждого курса валют.

Сайт сделан на жумле, главная страница как html модуль.

Цена и сроки.

Спасибо!

HTML
11 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
17 часов назад

Выбранный исполнитель

S-2
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Спасибо. Все отлично

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S-2
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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