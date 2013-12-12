Нужно перенастроить магазин работающий на VirtueMart на новую версию платежного сервиса ИНТЕРКАССА 2.0. Сейчас все работает нужно перенастроить на новую версию. https://new.interkassa.com/files/docs/IK2.SCI.Protocol.v0.9.5.pdf
Собрать базу контактов
Нужно собрать базу контактов компаний по России следующих направлений:
- Праздничные агенства
- Event агенства
- Свадебные агенства
- Агенства корпоративных мероприятий
- Рекламные агенства
- Торговые центры
- Развлекательные и досуговые центры
- Городские парки
- Дома отдыха, санатории, яхт клубы
- Рестораны, бары, клубы, концертные залы
- Музыкальные школы, училища, театры
- Городские управы
- Креативные агенства
- Дизайн студии и бюро
- Фотостудии
- Архитектурные бюро и студии
- Типографии
- Фотошколы
- Студии и школы танцев
- Автосалоны, дилеры
- Туристические агенства
Нужно сделать в виде таблицы Название компании, сфера деятельности, телефон, email, сайт
Заявки фрилансеров
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