Собрать базу контактов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно собрать базу контактов компаний по России следующих направлений:

- Праздничные агенства

- Event агенства

- Свадебные агенства

- Агенства корпоративных мероприятий

- Рекламные агенства

- Торговые центры

- Развлекательные и досуговые центры

- Городские парки

- Дома отдыха, санатории, яхт клубы

- Рестораны, бары, клубы, концертные залы

- Музыкальные школы, училища, театры

- Городские управы

- Креативные агенства

- Дизайн студии и бюро

- Фотостудии

- Архитектурные бюро и студии

- Типографии

- Фотошколы

- Студии и школы танцев

- Автосалоны, дилеры

- Туристические агенства

Нужно сделать в виде таблицы Название компании, сфера деятельности, телефон, email, сайт

11 лет назад
afominenkov
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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