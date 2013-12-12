Настройка Интеркасса 2.0 на Joomla VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужно перенастроить магазин работающий на VirtueMart на новую версию платежного сервиса ИНТЕРКАССА 2.0. Сейчас все работает нужно перенастроить на новую версию.

https://new.interkassa.com/files/docs/IK2.SCI.Protocol.v0.9.5.pdf

Joomla
11 лет назад
pclux
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров