Работа с сайтом на INSALES

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Работа с сайтом на INSALES

Порядка 12 задач по сайту. Оплата по факту исполнения каждого этапа из 3 пунктов.

Сроки на всю работу: день Бюджет: 10 000 рублей

11 лет назад
MediaGroupe
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров