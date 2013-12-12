Дизайн и верстка есть. Необходимо написать сайт на PHP, JS с использованием MySQL. В системе предполагается личный кабинет магазина, с определенным функционалом, связанным с тарифным планом. И некоторые функции для пользователей. Не интернет-магазин. Программист нужен ...
Работа с сайтом на INSALES
Работа с сайтом на INSALES
Порядка 12 задач по сайту. Оплата по факту исполнения каждого этапа из 3 пунктов.
Сроки на всю работу: день Бюджет: 10 000 рублей
Заявки фрилансеров
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