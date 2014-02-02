Вывод из базы товаров на php+mysql

php+mysql

Есть база товаров, нужно написать следующий код к ней:

- логин в систему (стандартное окошко логин, пароль...забыли пароль...регистрация, подтверждение регистрации админом)

- после входа в систему вывод страницы с каким-то текстом

- по выбору из меню ссылки Ассортимент - отображает товары из базы (сбоку категории товаров, по центру сами товары: Артикул, название, картинка, цена базовая, прибыль партнера базовая, наличие у поставщика, остаток на нашем складе). Категории могут быть вложенные. При клике на товар - открывается страница товара с всей информацией о нем.

- ссылка аккаунт, редактирование информации о пользователе (можно сменить только пароль)

- выход (завершает сессию пользователя)

предусмотреть возможность вставки элементов дизайна в этот скрипт, стилей.