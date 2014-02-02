Вывод из базы товаров на php+mysql

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок177 просмотров

php+mysql

Есть база товаров, нужно написать следующий код к ней:

- логин в систему (стандартное окошко логин, пароль...забыли пароль...регистрация, подтверждение регистрации админом)

- после входа в систему вывод страницы с каким-то текстом

- по выбору из меню ссылки Ассортимент - отображает товары из базы (сбоку категории товаров, по центру сами товары: Артикул, название, картинка, цена базовая, прибыль партнера базовая, наличие у поставщика, остаток на нашем складе). Категории могут быть вложенные. При клике на товар - открывается страница товара с всей информацией о нем.

- ссылка аккаунт, редактирование информации о пользователе (можно сменить только пароль)

- выход (завершает сессию пользователя)

предусмотреть возможность вставки элементов дизайна в этот скрипт, стилей.

MySQLPHP
11 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$25
20 дней
Формально работа выполнена, но использовать "это" не могу. плохое качество кода. учитывая достаточно низкую цену, гораздо проще переделать всё с нуля, чем возится с "этим".
Вполне адекватный заказчик, понимающий что ему надо и может дать пояснения по работе.

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ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад