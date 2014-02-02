Создаётся команда Ruby/Rails разработчиков для международной копании. Компания успешно инвестирует и разрабатывает стартапы в нескольких странах Европы. На данный момент требуются: 1) сениор и мид левел Ruby on Rails девелоперы ...
Вывод из базы товаров на php+mysql
php+mysql
Есть база товаров, нужно написать следующий код к ней:
- логин в систему (стандартное окошко логин, пароль...забыли пароль...регистрация, подтверждение регистрации админом)
- после входа в систему вывод страницы с каким-то текстом
- по выбору из меню ссылки Ассортимент - отображает товары из базы (сбоку категории товаров, по центру сами товары: Артикул, название, картинка, цена базовая, прибыль партнера базовая, наличие у поставщика, остаток на нашем складе). Категории могут быть вложенные. При клике на товар - открывается страница товара с всей информацией о нем.
- ссылка аккаунт, редактирование информации о пользователе (можно сменить только пароль)
- выход (завершает сессию пользователя)
предусмотреть возможность вставки элементов дизайна в этот скрипт, стилей.
Выбранный исполнитель
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