Программист со стажем

Отличное знание HTML, XHTML, XML, SSI, CSS, JavaScript, Ajax, JSON, PHP, MySQL, MSSQL, кроссбраузерность, верстка, ООП, классы на

PHP, JavaScript, знание технологии MVC, JAVA в среде Eclipse, SVN и Git (немного).

Есть свои самописние движки!

Хорошее знание MS Studio 2010, 4 Framework, MVC 2, Server 2008 R2, VB, C#.

Общий опыт работы: с WEBом более 15 лет.

Готов работать из дома 7/12. Быстрый интернет.

Отладочный облачный сервер Ubuntu ser51.ru

Приемущества: Ответственный, я всегда в онлайне, большой опыт удаленной работы.

Моё портфолио (далеко не полное) ser51.ru

Отладочный сайт my-zdorove.ru.

Cерверная часть написана на PHP - MySQL - все страницы генерируются на лету

Обмен с клиентом AJAX.

Обработка на клиенте JavaScript.

Пример продвижения http://ulnavto.ru

Пример программирования обратного звонка, текстовый чат продавца колл-центра с клиентом (обе работы сделаны как виджеты javascript со стороннего сайта) http://ulnavto.ru, http://my-fito-tea.ru, http://avtoflorist.ru

Сайт интернет-магазин автозапчастей http://davidov-73.ru/ к которому подключен каталог auto2d.com в котором настоен JavaScript и CSS для получение единого стиля работы как с собственным каталогом так и с каталогом auto2d.com. Сайт в доработке.

Сайты http://my-fito-tea.ru, http://avtoflorist.ru имеют мою самописную админку.

Полностью запрограммирован сайт http://ul-rks.ru для региональной курьерской службы. Облачные технологии. MYSQL. AJAX, JSON, PDF, JAVA-applet

Он состоит из 3-х частей.

1. Общедоступная часть.

2. Клиентская часть - вход с авторизацией. Функционал повторяет "Партионная почта" но печатает конверты, реестры и извещения 2-х типов 1.для курьерской службы 2.для почты россии

ввод информации через форму в браузере, печать через PDF.

- Для клиентов не имеющих выход в интернет (банки и проч.госструктуры) разработано JAVA приложение с выгрузкой информации для передачи в офис

3. Офисная часть - вход с авторизацией. Три роли пользователей (Программист, Администратор, Менеджер).

Полная автоматизация работа офиса.

- модуль загрузки информации о письмах от клиентов (текстовый файл или EXEL - через JAVA апплет)

- форма контроля информации

- формирование заданий курьерам, с печатью

- ввод отчета выполнения заданий курьерам

- формирование отчета клиентам, с печатью

- формирование передач между подразделениями, с печатью накладных

- формирование аналитических данных о работе фирмы за различные периоды.