ser51

Сергей ser51

 
72 годаРоссия/Ульяновск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программист со стажем

Отличное знание HTML, XHTML, XML, SSI, CSS, JavaScript, Ajax, JSON, PHP, MySQL, MSSQL, кроссбраузерность, верстка, ООП, классы на

PHP, JavaScript, знание технологии MVC, JAVA в среде Eclipse, SVN и Git (немного).

Есть свои самописние движки!

Хорошее знание MS Studio 2010, 4 Framework, MVC 2, Server 2008 R2, VB, C#.

Общий опыт работы: с WEBом более 15 лет.

Готов работать из дома 7/12. Быстрый интернет.

Отладочный облачный сервер Ubuntu ser51.ru

Приемущества: Ответственный, я всегда в онлайне, большой опыт удаленной работы.

Моё портфолио (далеко не полное) ser51.ru

Отладочный сайт my-zdorove.ru.

Cерверная часть написана на PHP - MySQL - все страницы генерируются на лету

Обмен с клиентом AJAX.

Обработка на клиенте JavaScript.

Пример продвижения http://ulnavto.ru

Пример программирования обратного звонка, текстовый чат продавца колл-центра с клиентом (обе работы сделаны как виджеты javascript со стороннего сайта) http://ulnavto.ru, http://my-fito-tea.ru, http://avtoflorist.ru

Сайт интернет-магазин автозапчастей http://davidov-73.ru/ к которому подключен каталог auto2d.com в котором настоен JavaScript и CSS для получение единого стиля работы как с собственным каталогом так и с каталогом auto2d.com. Сайт в доработке.

Сайты http://my-fito-tea.ru, http://avtoflorist.ru имеют мою самописную админку.

Полностью запрограммирован сайт http://ul-rks.ru для региональной курьерской службы. Облачные технологии. MYSQL. AJAX, JSON, PDF, JAVA-applet

Он состоит из 3-х частей.

1. Общедоступная часть.

2. Клиентская часть - вход с авторизацией. Функционал повторяет "Партионная почта" но печатает конверты, реестры и извещения 2-х типов 1.для курьерской службы 2.для почты россии

ввод информации через форму в браузере, печать через PDF.

- Для клиентов не имеющих выход в интернет (банки и проч.госструктуры) разработано JAVA приложение с выгрузкой информации для передачи в офис

3. Офисная часть - вход с авторизацией. Три роли пользователей (Программист, Администратор, Менеджер).

Полная автоматизация работа офиса.

- модуль загрузки информации о письмах от клиентов (текстовый файл или EXEL - через JAVA апплет)

- форма контроля информации

- формирование заданий курьерам, с печатью

- ввод отчета выполнения заданий курьерам

- формирование отчета клиентам, с печатью

- формирование передач между подразделениями, с печатью накладных

- формирование аналитических данных о работе фирмы за различные периоды.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSUbuntuAjaxJavaGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
Mujchina
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$80
2 балла
7 лет назад
[php, .zip, библиотека imagick] Преобразование изображений
К сожалению, Сергей, показав себя изначально как радушный исполнитель, полностью себя дискредитировал. Сначала он провалил сроки и кормил завтраками, а потом просто перестал отвечать. Завтраками кормил недели 1,5-2, потом пропал. А началось всё с "завтра уже покажу". И вот в таком режиме в течении 1,5-2х недель. Ну я радовался, ждал, думаю вот-вот, ничего, пусть дольше, но качественнее. И в итоге - прошел месяц вместо 5 дней и ничего. Т.е. зеро. Совсем. Не то что плохо человек отработал - он отработал никак. Понимаете, уважаемые читающие, всякое бывает на фрилансе, я готов к задержкам и уважительным и даже неуважительным задержкам. Однако человек должен быть на контакте, это раз, и сроки должны быть хотя бы в теории соблюдены, пусть в 3 раза увеличены, но не в 333. Информацию человеку дал по проекту, многое обсудили - и всё зря. Это обидно, потерянное время - его не вернуть. И работа не сделана и время потеряно.
Gasya
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
4 балла
7 лет назад
Нужен поиск товаров по базе mysql
работа не была сделана в срок
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
2 балла
7 лет назад
Простая админ-панель для сайта
Однозначно не рекомендую связываться с этим исполнителем! Берегите свои деньги, время и нервы! - произвел оплату в полном оговоренном размере - не получил обещанных исправлений после оплаты - код ужасный, переменые типа $aaaa, больше похоже на работу школьника - скрипт оказался полностью неработоспособным (из-за неверной архитектуры) - сроки были просрочены на ~ 8 дней, от оговоренных, при неизмененном ТЗ - на данный момент человек не выходит на связь, скрывается (после получения оплаты) - ТЗ было прочитано между строк, как итог половина функционала отсутствовала - в итоге был вынужден оплатить дополнительные работы на сумму 50$ другим фрилансерам - вынужден обраться в Арбитраж, для возмщения средств P.S.: Повелся на его опыт и возраст, в надежде получить первоклассный результат. Прочтите все его отзывы, в том числе и положительные, убедитесь, что я не первый, кто получает такой результат. Вы всегда можете обратиться ко мне, я покажу, то что я получил за работу, и у Вас сразу желание работать с ним отпадет.
Rihannajobs
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Копирование моего Landing Page - замена фото товара, небольшие изменен
Все сделано, как и требовалось. Спасибо.
Нормальный, адекватный заказчик. Точно знает что ему надо.
Ответный отзыв
vteme
Олег 
41 годЧерногория
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Генератор картинок из текста
Работой исполнителя остался доволен.
Очень корректный и грамотный заказчик
Ответный отзыв
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от $5от 2 часов
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