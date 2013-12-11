Необходимо доработать сайт торговой организации на wordpress или сделать на joomla: разработать структуру, наполнить контентом. В общем привести к лицеприятному виду. коррент.рф Сбрасывайте примеры выполненных работ. ...
Оптимизировать или переписать
Всем привет!
Есть такой промо сайт: http://rewardexpert.com/airline-alliances.html
Он написан на Edge Animate. Как видно он работает некорректно.
Нужно оптимизировать или переписать на HTML/CSS/JS, чтоб все работало корректно в
Firefox/Chrome.
IE 10
Mobile
Iphone, Ipad, Android 4.1 +
Пишите сроки цены.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужно: - «Реферальный хвост»: необходимо знать с какого сайта и сколько пришло пользователей, а также сколько из них оставили заявки: нажали кнопку «заказать», «заказать звонок».(все кнопки) - результаты должны приходить в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть небольшое задание по сайту на Друпал. Фактически работа по настройке и тематизации. Сработаемся - сможем загружать хорошими проектами на постоянной основе. Предпочтение разработчикам с Украины. (ТЗ к ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- Завершен11 лет назад
- $250
Надо сделать простенькую клиентскую базу данных. Либо с нуля либо на базе какой либо CMS. Несколько типов клиентов. Каждому типу клиентов можно присвоить определенные значения и постоянно добавлять и изменять их. Поддержка русского ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать модуль для интернет магазина на opencart. Этот модуль должен быть точной копией вот этого модуля: tvoyposter.ru/studio?image=17729 В самом магазине на каждом продукте должна быть кнопка оформить в рамку. При ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть программа в которую вводятся данные она создает файл по эти данным, надо из нее сделать онлайн программу, допустим через веб интерфейс вводятся данные создается ссылка на скачку файла.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Внимание: работа для тех, кто сможет начать прямо сейчас и поработать в течение 3-4 часов есть каталог в котором нужно сделать сортировки по параметрам и переработать общий вид каталога админка нестандартнаяЗавершен11 лет назад
Идея следующая. Есть переменная с ценой(шаблон на смарти), она выводится на страничку. Нужно сделать такой скрипт, который по клику на цене, будет ее изменять по заданному алгоритму. Т.е. алгоритм мы либо пропишем в файле ...Завершен11 лет назад
Сайт+ биллинговая система.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад