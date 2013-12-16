Доработать каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка96 просмотров

Внимание: работа для тех, кто сможет начать прямо сейчас и поработать в течение 3-4 часов

есть каталог в котором нужно сделать сортировки по параметрам и переработать общий вид каталога

админка нестандартная

11 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Fer0x
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Быстро справился, учёл все пожелания, неплохо бы иметь дополнительный канал связи, но в целом все хорошо
Сотрудничество прошло на отличном уровне.

Заявки фрилансеров

Fer0x
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад