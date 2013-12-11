Привет всем. Необходимо доработать стандартный модуль XFields для DLE 1 - Добавить тип поля CheckBox (соотв. значение по умолчанию выбирается в появившемся CheckBox - см. в админке - доп. поля - добавить ...
Нужен сложный генератор QR-кодов
Нужно создать генератор QR-кодов по типу как здесь
http://clck.ru/F-sM (три цвета, вставка в центр кода короткой фразы или слова.) так же можно посмотреть генерируемый пример QR-код в прикрепленном к проекту файле
В QR кода будут закодирован только УРЛ адреса страницы на которой установлен код.
БЕЗ предоплаты. Оплата WM. Обсуждение по скайпу.
Просьба, сразу сообщать стоимость и сроки.
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