Нужен сложный генератор QR-кодов

Нужно создать генератор QR-кодов по типу как здесь

http://clck.ru/F-sM (три цвета, вставка в центр кода короткой фразы или слова.) так же можно посмотреть генерируемый пример QR-код в прикрепленном к проекту файле

В QR кода будут закодирован только УРЛ адреса страницы на которой установлен код.

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Просьба, сразу сообщать стоимость и сроки.