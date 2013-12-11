Правка багов интернет-магазина на битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Добрый день!

Необходимо поправить несколько багов в интернет-магазине на битрикс. Баги связаны с отображением шаблона и работой "живого поиска".

Пишите, обсудим.

P. S.

Техподдержку и т. п. не предлагать, нужно просто выправить баги.

11 лет назад
Project-m
Илья 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров