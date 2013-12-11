Интегрировать API в готовый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Необходимо интегрировать в готовый сайт сервис virtualroom.ru

У площадки virtualroom.ru есть свой API

Жду Ваши предложения по срокам и стоимости.

ТЗ во вложении.

11 лет назад
san4a
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров