Скрипт, считающий диаметр и высоту тела по точкам

нужен скрипт, который на входе из файла получает

1.точки выпуклого объекта с координатами, координаты в мм.

2.расстояние до точек тела в мм,

3.тело имеет 2 "снимка" - спереди и сбоку.

на выходе программа должна давать 4 числа в текстовый файл:

1.длину края сечения тела в центре, по вертикали, мм (использовать 2 "снимка", тело в разрезе похоже на сплющенный эллипсоид)

2.длину края сечения тела в центре, по вертикали, мм (использовать 2 "снимка", тело в разрезе похоже на сплющенный эллипсоид)

3.высоту тела, мм (максимальное расстояние между точками по вертикали)

4.ширину тела, мм (максимальное расстояние между точками по горизонтали)

Соотв-но требуется построить мат.модель тела (есть образец, тк тела подобные друг другу. но не равные.)

ее приблизить к реальной за счет входных данных

и обсчитать, получив выходные параметры.

язык неважен.

желательно, чтобы это был скрипт на стороне сервера выполняющийся.

вопросы в лс.