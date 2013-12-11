Скрипт, считающий диаметр и высоту тела по точкам

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

нужен скрипт, который на входе из файла получает

1.точки выпуклого объекта с координатами, координаты в мм.

2.расстояние до точек тела в мм,

3.тело имеет 2 "снимка" - спереди и сбоку.

на выходе программа должна давать 4 числа в текстовый файл:

1.длину края сечения тела в центре, по вертикали, мм (использовать 2 "снимка", тело в разрезе похоже на сплющенный эллипсоид)

2.длину края сечения тела в центре, по вертикали, мм (использовать 2 "снимка", тело в разрезе похоже на сплющенный эллипсоид)

3.высоту тела, мм (максимальное расстояние между точками по вертикали)

4.ширину тела, мм (максимальное расстояние между точками по горизонтали)

Соотв-но требуется построить мат.модель тела (есть образец, тк тела подобные друг другу. но не равные.)

ее приблизить к реальной за счет входных данных

и обсчитать, получив выходные параметры.

язык неважен.

желательно, чтобы это был скрипт на стороне сервера выполняющийся.

вопросы в лс.

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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