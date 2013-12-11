Ситуация следующая. Разработчик взял 60% оплаты и пропал. Теперь сайт стоит недоделанный, необходимо срочно закончить. Точно знаю что не работает заказ товара, остальное вроде нормально, но надо проверять Сайт ...
Скрипт, считающий диаметр и высоту тела по точкам
нужен скрипт, который на входе из файла получает
1.точки выпуклого объекта с координатами, координаты в мм.
2.расстояние до точек тела в мм,
3.тело имеет 2 "снимка" - спереди и сбоку.
на выходе программа должна давать 4 числа в текстовый файл:
1.длину края сечения тела в центре, по вертикали, мм (использовать 2 "снимка", тело в разрезе похоже на сплющенный эллипсоид)
2.длину края сечения тела в центре, по вертикали, мм (использовать 2 "снимка", тело в разрезе похоже на сплющенный эллипсоид)
3.высоту тела, мм (максимальное расстояние между точками по вертикали)
4.ширину тела, мм (максимальное расстояние между точками по горизонтали)
Соотв-но требуется построить мат.модель тела (есть образец, тк тела подобные друг другу. но не равные.)
ее приблизить к реальной за счет входных данных
и обсчитать, получив выходные параметры.
язык неважен.
желательно, чтобы это был скрипт на стороне сервера выполняющийся.
вопросы в лс.
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