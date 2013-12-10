Правка в самописных скриптах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок120 просмотров

Для сайта на DLE были написаны некоторые модули. нужно в них подправить несколько нюансов. Подробно изложу исполнителю.

Сразу говорю,что если не работали с DLE , или не способны разобраться в коде - не отзывайтесь,ибо некогда искать по 20 исполнителей и ждать не понятно чего...

DLE
11 лет назад
prozaklob
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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