Принципы работы, которых мы придерживаемся: Все что можно сделать на уровне шаблона (папки), делаем в нем. Все делаем исходя из того, что версии cms буду обновляться (используем стандартные переменные и т.п.) Все ...
Php скрипт
Нужен скрипт который будет обрабатывать данные с формы и отправлять полученные данные на почтовый ящик. Поля формы (имя, телефон, майл, количество, наименование)
Заявки фрилансеров
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