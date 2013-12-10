Php скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок142 просмотра

Нужен скрипт который будет обрабатывать данные с формы и отправлять полученные данные на почтовый ящик. Поля формы (имя, телефон, майл, количество, наименование)

PHP
11 лет назад
cardinal056
Артем 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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