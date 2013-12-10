Программа телепередач (XMLTV) для сайта на WP

Для сайта на WordPress необходимо сделать:

1. Приложение с веб-интерфейсом для создания и редактирования XMLTV-файла (файл с программой телепередач). Должна быть предусмотрена возможность импорта данных из Excel и скачивания готового файла на локальный диск.

2. Скрипт для вывода телепрограммы из XMLTV-файла на сайт в заданном виде (например, как здесь: http://24techno.ru/program).

С вас - сроки, цена.