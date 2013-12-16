Перенос базы данных

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок161 просмотр

при миграции сайта на другой хостинг одна база сломалась, нужно починить

11 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Руслан быстро справился с поставленной задачей, всегда на связи поработал с ним в удовольствие
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад