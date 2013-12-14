Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. «Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение ...
2 простеньких скрипта для слайдеров
Есть готовое т.з.
Высылаю сразу как подаете заявку для оценки, сроков и цены.
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