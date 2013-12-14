2 простеньких скрипта для слайдеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки163 просмотра

Есть готовое т.з.

Высылаю сразу как подаете заявку для оценки, сроков и цены.

11 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Задержка пару дней. Человек приболел. В остальном все было сделано в лучшем виде. Человек был на связи, все замечания учитывались. Рекомендую.
сделано

Заявки фрилансеров

zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад